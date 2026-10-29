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Опубликовано 29 октября, 17:36

Смертельный пончик: Пенсионера заподозрили в убийстве брата-инвалида ради наследства

В Италии пенсионера заподозрили в убийстве брата пончиком ради наследства

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Италии 76-летнего пенсионера заподозрили в преднамеренном убийстве двоюродного брата с помощью обычного пончика с кремом. По версии следствия, мужчина специально угостил 74-летнего родственника сладостью, зная, что тот не способен глотать твёрдую пищу. Предполагаемым мотивом преступления стало наследство стоимостью более 300 тысяч евро. Об этом сообщает агентство ANSA.

Трагедия произошла 27 июня в доме престарелых в Реджо-Эмилии. Погибший страдал тяжёлой дисфагией — нарушением глотания, из-за которого мог употреблять только жидкую и протёртую пищу. Подозреваемый являлся его законным опекуном и прекрасно знал о медицинских ограничениях.

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По данным следствия, пенсионер тайно принёс родственнику пончики с кремом и оставил сладости в его распоряжении, а сам отвлёк сотрудников учреждения. Когда 74-летний мужчина начал задыхаться, брат якобы не сразу позвал на помощь. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, однако тот скончался от удушья.

Следователи считают, что преступление было заранее спланировано ради получения наследства. На счетах погибшего находилось более 300 тысяч евро, а подозреваемый входил в число законных наследников. В ходе расследования также выяснилось, что мужчина и прежде пытался проносить родственнику запрещённые продукты.

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Вечером 28 октября карабинеры задержали 76-летнего итальянца. Суд отправил его под домашний арест по обвинению в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье мужчину обвинили в убийстве племянника из-за многолетнего спора о наследстве. Погибшим оказался 33-летний чтец храма Даниил Андрюков, выигравший у родственника четыре судебных разбирательства по поводу недвижимости. По версии следствия, дядя нанёс ему несколько ударов шилом, после чего вывез тело в лес и сбросил в коллектор.

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Марина Фещенко
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