Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась редкими семейными снимками из Парижа, куда отправилась с мужем Романом Набатовым и двухлетней дочерью Лизой. Одной из остановок во время путешествия стал Лувр, однако супруги решили показать посещение знаменитого музея с юмором.

На одном из кадров актриса зевает рядом с мужем, который тоже не выглядит особенно впечатлённым увиденным. Впрочем, судя по шуточной подаче, пара просто решила обыграть привычные фотографии восторженных туристов.

Не обошлось и без трогательного снимка с дочерью. Маленькая Лиза прижалась к маме и посмотрела прямо в камеру. Всю подборку Мельникова подписала одним словом — «Смешнувр».

Подписчики оценили самоиронию артистки и поддержали шутку в комментариях.

Мельникова нечасто публикует совместные кадры с супругом и младшей дочерью. О браке с актёром Романом Набатовым она рассказала летом 2024 года, а позднее показала фотографии новорождённой малышки. У артистки также есть двое сыновей от первого брака — Артур и Марк.

Ранее Life.ru рассказывал о первом совместном выходе Мельниковой с новым мужем и детьми. Осенью 2025 года семья посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды». Тогда актриса призналась, что дочь с рождения сопровождает её даже на съёмках. Однажды малышка спокойно спала в гримёрке Александра Петрова, пока мама работала. А в июне 2026 года артистка рассказала, что из-за плотного графика и забот о детях порой забывает поесть.