Сняли санкции, но есть нюанс: World Gymnastics разрешила ограничивать символику России и Белоруссии
World Gymnastics допустила ограничения на флаг РФ и Белоруссии на соревнованиях
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
World Gymnastics изменила правила использования национальной символики России и Белоруссии на соревнованиях под эгидой организации. Ограничения теперь могут рассматриваться отдельно для каждого турнира.
В мае Международная федерация гимнастики сняла действовавшие ранее ограничения с российских и белорусских спортсменов. При этом позднее организация допустила, что на некоторых соревнованиях, права на проведение которых были распределены ранее, национальная символика может оставаться под запретом.
Теперь World Gymnastics распространила принцип «гибкости» и на турниры, право на проведение которых было предоставлено уже после майского решения 2026 года.
В федерации объяснили изменение необходимостью учитывать местные правила. Если обязательные ограничения страны проведения не позволяют полностью применять стандартные нормы World Gymnastics, вопрос об использовании российской и белорусской символики будет рассматриваться отдельно.
Таким образом, возможность выступать с национальными символами сохраняется, однако окончательное решение теперь может зависеть от конкретного турнира и действующих в стране проведения ограничений.
В мае World Gymnastics действительно сняла ограничения с российских гимнастов. 17 мая исполком организации разрешил россиянам выступать на международных стартах под национальным флагом и с гимном во всех пяти дисциплинах, которые курирует федерация. Однако уже вскоре возник спор из-за применения этого решения на конкретном турнире. В июне российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке после того, как организаторы заявили об отсутствии российского флага и гимна. Позже переходные правила вновь стали причиной вопросов на чемпионате мира. Life.ru писал, что российские гимнастки выступили в Германии как национальная команда, однако на арене использовалась символика World Gymnastics из-за особого порядка для турниров, распределённых до майского решения. World Gymnastics тогда сообщила, что взяла ситуацию на контроль и проводит её оценку. В организации при этом напомнили, что майское решение восстановило право российских спортсменов выступать с национальной символикой.
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