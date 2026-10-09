Сняли санкции, но есть нюанс: World Gymnastics разрешила ограничивать символику России и Белоруссии

World Gymnastics изменила правила использования национальной символики России и Белоруссии на соревнованиях под эгидой организации. Ограничения теперь могут рассматриваться отдельно для каждого турнира.

В мае Международная федерация гимнастики сняла действовавшие ранее ограничения с российских и белорусских спортсменов. При этом позднее организация допустила, что на некоторых соревнованиях, права на проведение которых были распределены ранее, национальная символика может оставаться под запретом.

Теперь World Gymnastics распространила принцип «гибкости» и на турниры, право на проведение которых было предоставлено уже после майского решения 2026 года.

В федерации объяснили изменение необходимостью учитывать местные правила. Если обязательные ограничения страны проведения не позволяют полностью применять стандартные нормы World Gymnastics, вопрос об использовании российской и белорусской символики будет рассматриваться отдельно.

Таким образом, возможность выступать с национальными символами сохраняется, однако окончательное решение теперь может зависеть от конкретного турнира и действующих в стране проведения ограничений.