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Регион
Опубликовано 18 октября, 10:00

Собянин: За сутки в сторону Москвы летело 512 дронов ВСУ, на подлёте сбито 127

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

За сутки в направлении Москвы летели 512 беспилотников. Из них 127 нейтрализовали на подлёте к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его данным, речь идёт о периоде с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября. Большую часть беспилотников, как уточнил глава города в своём канале в мессенджере «Макс», силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.

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В ночь на 18 октября регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные средства ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.

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Андрей Бражников
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