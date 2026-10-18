Собянин: За сутки в сторону Москвы летело 512 дронов ВСУ, на подлёте сбито 127
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За сутки в направлении Москвы летели 512 беспилотников. Из них 127 нейтрализовали на подлёте к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его данным, речь идёт о периоде с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября. Большую часть беспилотников, как уточнил глава города в своём канале в мессенджере «Макс», силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.
В ночь на 18 октября регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные средства ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.