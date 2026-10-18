Собянин: За сутки в сторону Москвы летело 512 дронов ВСУ, на подлёте сбито 127

За сутки в направлении Москвы летели 512 беспилотников. Из них 127 нейтрализовали на подлёте к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его данным, речь идёт о периоде с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября. Большую часть беспилотников, как уточнил глава города в своём канале в мессенджере «Макс», силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.