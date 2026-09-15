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Опубликовано 15 сентября, 04:00

Сотни контактов за смену: Роспотребнадзор отнёс продавцов-кассиров к группе риска по гриппу

Роспотребнадзор призвал сотрудников магазинов прививаться от гриппа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работники магазинов, общепита и других сфер с постоянным контактом с людьми входят в число тех, кому особенно важно своевременно привиться от гриппа. За одну смену они могут взаимодействовать с большим количеством посетителей, поэтому риск встретиться с инфекцией у них выше, рассказали Life.ru специалисты московского Роспотребнадзора.

В группу профессионального риска входят также сотрудники медицинских и образовательных учреждений. Риск есть и в обычных офисах, где люди ежедневно находятся в общих помещениях, общаются и вместе обедают.

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Прививка за десять минут: как в Москве вакцинируют сотрудников магазинов от гриппа

Особенно высокая контактность характерна для торговых точек. Через кассы и залы ежедневно проходят сотни покупателей, а значит, сотрудник может не только заразиться сам, но и при болезни стать одним из звеньев дальнейшего распространения инфекции.

При этом вакцинация остаётся добровольной. Для коллективов её могут организовывать непосредственно по месту работы: выездные медицинские бригады доставляют препарат в специальных термоконтейнерах с хладоэлементами, позволяющими соблюдать необходимый температурный режим. На месте используются одноразовые стерильные инструменты и стандартные правила асептики.

Такой формат применяется не только на предприятиях. В крупных городах работают мобильные пункты вакцинации, а сделать прививку можно и в поликлинике.

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Life.ru ранее рассказывал, что вакцинацию от гриппа можно организовать непосредственно по месту работы или учёбы с помощью выездной прививочной бригады. Кроме того, в Москве уже применялся формат мобильных пунктов возле транспортных узлов и других мест с большим потоком людей. Life.ru отвечал на самые популярные вопросы о том, где можно пройти вакцинацию.

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Ольга Годуненко
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