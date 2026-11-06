На Украине заявили о создании подпольной организации «Сотня Михаила Сцельникова» (СМС), участники которой намерены выступать против действующей власти страны. Об этом ТАСС сообщили люди, представившиеся членами объединения.

«Мы поможем приблизить крах коррумпированной и нелегитимной нынешней киевской власти», — заявили собеседники агентства.

По словам представителей организации, в её состав входят граждане Украины, недовольные политикой руководства страны. Участники объединения утверждают, что ранее пытались добиться перемен законными способами — через митинги, пикеты и петиции, однако сочли эти возможности исчерпанными.

После этого, как заявили собеседники ТАСС, противодействие властям перешло в «горячую» фазу.

Название организации связано с Михаилом Сцельниковым, обвиняемым на Украине в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Политика застрелили 30 августа 2025 года во Львове. Ранее Life.ru сообщал, что СБУ также предъявила Сцельникову обвинение в государственной измене. Украинская спецслужба утверждала, что мужчина действовал по заданию российских разведывательных органов.

В марте 2026 года СБУ объявила о завершении расследования и передаче дела в суд. В мае, по сообщениям украинских СМИ, Сцельников на судебном заседании признал вину в убийстве Парубия и по нескольким другим пунктам обвинения.

Ранее Life.ru рассказывал о протестной акции в центре Киева. В начале октября сторонники украинского военнослужащего Александра Тодорова вышли на площадь Независимости с требованиями прекращения боевых действий и борьбы с коррупцией. Сам инициатор акции на митинге не присутствовал, поскольку находился под стражей. Впоследствии депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично поддержал участников выступления.