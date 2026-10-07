«Совесть чиста»: Лавров рассказал, кто «похоронил» договорённости Аляски

Россия полностью выполнила свою часть пониманий по украинскому урегулированию, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

«Наша совесть чиста. Не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложения США в августе 2025 года, которые были сделаны в ходе саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске», — сказал министр.

По версии Лаврова, дальнейшему развитию договорённостей помешало давление европейских стран на Вашингтон. Глава МИД заявил, что американская сторона «не смогла устоять» перед ним, а представители Европы впоследствии сами говорили о том, что смогли «похоронить Анкоридж».

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа 2025 года в Анкоридже. Совместного соглашения стороны по итогам встречи не подписали. 1 октября Путин вновь раскрыл детали переговоров на Аляске, заявив, что Москва приехала туда уже с согласием на предложения Вашингтона.

При этом российский президент подчёркивал, что в предложениях Трампа были сложные для Москвы решения, однако в целом Россия считала это движением в правильном направлении. Конкретные положения инициативы публично полностью не раскрывались.

Ранее Life.ru писал, что советник британского премьера Джонатан Пауэлл объявил обсуждавшийся на Аляске компромисс «твёрдо мёртвым». Спустя несколько дней Лавров заявил, что Москва по-прежнему готова вернуться к тому, что обсуждалось в Анкоридже.