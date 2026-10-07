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Регион
Опубликовано 7 октября, 16:50

«Совесть чиста»: Лавров рассказал, кто «похоронил» договорённости Аляски

Лавров: Совесть России по договорённостям в Анкоридже чиста

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия полностью выполнила свою часть пониманий по украинскому урегулированию, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

«Наша совесть чиста. Не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложения США в августе 2025 года, которые были сделаны в ходе саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске», — сказал министр.

По версии Лаврова, дальнейшему развитию договорённостей помешало давление европейских стран на Вашингтон. Глава МИД заявил, что американская сторона «не смогла устоять» перед ним, а представители Европы впоследствии сами говорили о том, что смогли «похоронить Анкоридж».

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа 2025 года в Анкоридже. Совместного соглашения стороны по итогам встречи не подписали. 1 октября Путин вновь раскрыл детали переговоров на Аляске, заявив, что Москва приехала туда уже с согласием на предложения Вашингтона.

При этом российский президент подчёркивал, что в предложениях Трампа были сложные для Москвы решения, однако в целом Россия считала это движением в правильном направлении. Конкретные положения инициативы публично полностью не раскрывались.

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Ранее Life.ru писал, что советник британского премьера Джонатан Пауэлл объявил обсуждавшийся на Аляске компромисс «твёрдо мёртвым». Спустя несколько дней Лавров заявил, что Москва по-прежнему готова вернуться к тому, что обсуждалось в Анкоридже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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