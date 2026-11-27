Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2027 года. Федеральная минимальная зарплата составит 28 935 рублей в месяц.

В настоящее время МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, с нового года показатель увеличится на 1 842 рубля, или 6,8%.

Документ входит в пакет бюджетных законов. Он также предусматривает изменение порядка расчёта МРОТ на 2027–2029 годы. В этот период вместо привязки к медианной зарплате будут учитываться прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы.

При новом федеральном МРОТ сотрудник без налоговых вычетов после удержания НДФЛ по ставке 13% будет получать около 25,2 тысячи рублей на руки.

Повышение минимального размера оплаты труда также отразится на расчёте отдельных социальных выплат, декретных и больничных. При этом автоматического увеличения зарплат всех россиян на 6,8% закон не предусматривает.

Следующим этапом станет подписание документа президентом России.

Подробнее о том, кому работодатели обязаны повысить зарплату с 1 января 2027 года и на какие выплаты повлияет новый МРОТ, Life.ru рассказал в отдельном материале.