«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» продлил победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до шести матчей. На домашнем льду красно-белые оказались сильнее череповецкой «Северстали» — 3:1.

Первыми отличились гости: на 12-й минуте Руслан Абросимов вывел «Северсталь» вперёд. Отыграться москвичам удалось незадолго до второго перерыва — на 40-й минуте счёт сравнял Павел Порядин.

Развязка наступила в заключительном периоде. На 49-й минуте Сергей Лукьянцев впервые в матче вывел «Спартак» вперёд, а спустя шесть минут Иван Рябов закрепил преимущество хозяев.

Победа стала для команды Алексея Жамнова шестой подряд. Примечательно, что перед успешной серией красно-белые потерпели шесть поражений кряду. Затем москвичи дважды обыграли «Сочи», справились с «Амуром» и «Адмиралом», а также победили ЦСКА.

Теперь «Спартак» занимает третье место в Западной конференции с 24 очками после 18 встреч. «Северсталь» имеет столько же баллов, но располагается строчкой ниже, проведя на одну игру больше.