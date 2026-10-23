«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу подряд в КХЛ
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Московский «Спартак» продлил победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до шести матчей. На домашнем льду красно-белые оказались сильнее череповецкой «Северстали» — 3:1.
Первыми отличились гости: на 12-й минуте Руслан Абросимов вывел «Северсталь» вперёд. Отыграться москвичам удалось незадолго до второго перерыва — на 40-й минуте счёт сравнял Павел Порядин.
Развязка наступила в заключительном периоде. На 49-й минуте Сергей Лукьянцев впервые в матче вывел «Спартак» вперёд, а спустя шесть минут Иван Рябов закрепил преимущество хозяев.
Победа стала для команды Алексея Жамнова шестой подряд. Примечательно, что перед успешной серией красно-белые потерпели шесть поражений кряду. Затем москвичи дважды обыграли «Сочи», справились с «Амуром» и «Адмиралом», а также победили ЦСКА.
Теперь «Спартак» занимает третье место в Западной конференции с 24 очками после 18 встреч. «Северсталь» имеет столько же баллов, но располагается строчкой ниже, проведя на одну игру больше.
Следующий матч красно-белые сыграют 25 октября против «Шанхай Дрэгонс». В тот же день череповчане отправятся в Ярославль на встречу с «Локомотивом».
В других матчах игрового дня «Автомобилист» в Екатеринбурге разгромил московский ЦСКА, челябинский «Трактор» одержал первую более чем за месяц домашнюю победу, обыграв казанский «Ак Барс», а тольяттинская «Лада» уступила клубу «Шанхай Дрэгонс».