Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 23:57

«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

Московский «Спартак» продлил победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до шести матчей. На домашнем льду красно-белые оказались сильнее череповецкой «Северстали» — 3:1.

Первыми отличились гости: на 12-й минуте Руслан Абросимов вывел «Северсталь» вперёд. Отыграться москвичам удалось незадолго до второго перерыва — на 40-й минуте счёт сравнял Павел Порядин.

Развязка наступила в заключительном периоде. На 49-й минуте Сергей Лукьянцев впервые в матче вывел «Спартак» вперёд, а спустя шесть минут Иван Рябов закрепил преимущество хозяев.

Победа стала для команды Алексея Жамнова шестой подряд. Примечательно, что перед успешной серией красно-белые потерпели шесть поражений кряду. Затем москвичи дважды обыграли «Сочи», справились с «Амуром» и «Адмиралом», а также победили ЦСКА.

Теперь «Спартак» занимает третье место в Западной конференции с 24 очками после 18 встреч. «Северсталь» имеет столько же баллов, но располагается строчкой ниже, проведя на одну игру больше.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и сместил ЦСКА с первого места на Западе
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и сместил ЦСКА с первого места на Западе

Следующий матч красно-белые сыграют 25 октября против «Шанхай Дрэгонс». В тот же день череповчане отправятся в Ярославль на встречу с «Локомотивом».

В других матчах игрового дня «Автомобилист» в Екатеринбурге разгромил московский ЦСКА, челябинский «Трактор» одержал первую более чем за месяц домашнюю победу, обыграв казанский «Ак Барс», а тольяттинская «Лада» уступила клубу «Шанхай Дрэгонс».

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Хоккей
  • КХЛ
  • ХК Спартак
  • ХК Северсталь
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar