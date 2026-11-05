«Спустили и выбросили»: Отец Кунгурова раскрыл жуткую версию гибели сына
Отец Евгения Кунгурова предположил, что певца могли сбросить с третьего этажа
Обложка © ТАСС / Александр Артёменков
Оперный певец Евгений Кунгуров мог погибнуть при падении с третьего этажа, а не с девятого, как считалось прежде, предположил его отец Виктор. По его мнению, сына могли намеренно сбросить, чтобы представить произошедшее как самоубийство.
Отец исполнителя обратил внимание на устройство здания, возле которого нашли тело. Первые два этажа занимают офисы, а третий представляет собой нежилое техническое помещение.
«У нас есть предположение, что Евгения просто туда спустили и выбросили, чтобы инсценировать суицид», — рассказал он в беседе с RT.
Напомним, Евгений Кунгуров погиб в Москве 8 апреля 2024 года, тогда сообщалось о самоубийстве. Впоследствии появились сведения о том, что артист испытывал проблемы с психическим здоровьем. Позднее семья звезды заподозрила инсценировку самоубийства.
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