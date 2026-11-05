Оперный певец Евгений Кунгуров мог погибнуть при падении с третьего этажа, а не с девятого, как считалось прежде, предположил его отец Виктор. По его мнению, сына могли намеренно сбросить, чтобы представить произошедшее как самоубийство.

Отец исполнителя обратил внимание на устройство здания, возле которого нашли тело. Первые два этажа занимают офисы, а третий представляет собой нежилое техническое помещение.

«У нас есть предположение, что Евгения просто туда спустили и выбросили, чтобы инсценировать суицид», — рассказал он в беседе с RT.