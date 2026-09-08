Стали известны подробности задержаний кандидатов «Яблока» в Екатеринбурге
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7 сентября в Екатеринбурге силовики доставили в отделы пятерых претендентов на депутатские мандаты от партии «Яблоко». В их числе оказался глава свердловского регионального отделения Константин Киселёв.
Ограничения свободы также коснулись Владимира Собянина, Александра Куделькина, Шаны Огней и Алексея Холодарева. Последний политик ранее уже сталкивался с правосудием по обвинениям в дискредитации армии и публичном показе запрещённой атрибутики.
На Киселёва и Куделькина составили протоколы по статье 20.3 КоАП РФ., пишет Ura.ru. Как пояснили правоохранители, причиной стали посты в соцсетях, содержащие признаки демонстрации экстремистской символики. Основания для действий в отношении остальных оппозиционеров пока не озвучены.
Политолог Константин Листратов считает ситуацию закономерной.
«Я бы не спешил говорить о причинах именно задержаний — для этого нужны официальные комментарии правоохранительных органов. Но политическая логика происходящего достаточно понятна. Неделю назад через суд был снят партийный список „Яблока“ на выборах в свердловское заксобрание, а кандидаты по одномандатным округам при этом сохранились. Теперь возникают административные дела уже непосредственно в отношении одномандатников. Причем речь идёт в том числе о статье 20.3 КоАП, а здесь есть важный юридический нюанс: вступившее в силу административное наказание по ней в период избирательной кампании может означать утрату пассивного избирательного права и, соответственно, аннулирование регистрации кандидата», — заключил эксперт.
Ранее Верховный суд признал законным снятие федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. Апелляционная коллегия отклонила жалобу партии, при этом зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам продолжат участие в кампании. Председатель ЦИК Элла Памфилова объясняла, что у комиссии не было оснований отказать «Яблоку» в регистрации, поскольку на момент решения она не получала от Генпрокуратуры или Минюста данных, препятствующих этому, и допустила к выборам все 11 партий, подавших документы.
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