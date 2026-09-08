Стали известны подробности задержаний кандидатов «Яблока» в Екатеринбурге

«Я бы не спешил говорить о причинах именно задержаний — для этого нужны официальные комментарии правоохранительных органов. Но политическая логика происходящего достаточно понятна. Неделю назад через суд был снят партийный список „Яблока“ на выборах в свердловское заксобрание, а кандидаты по одномандатным округам при этом сохранились. Теперь возникают административные дела уже непосредственно в отношении одномандатников. Причем речь идёт в том числе о статье 20.3 КоАП, а здесь есть важный юридический нюанс: вступившее в силу административное наказание по ней в период избирательной кампании может означать утрату пассивного избирательного права и, соответственно, аннулирование регистрации кандидата», — заключил эксперт.