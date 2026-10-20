Стажёров возьмут под защиту закона: В России введут новые правила трудоустройства

В России с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила трудоустройства стажёров. Для них введут отдельный правовой статус, ограничат продолжительность стажировки шестью месяцами и обяжут работодателей назначать наставников. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Изменения внесены в Трудовой кодекс. По словам эксперта, раньше положение стажирующихся сотрудников не было чётко определено законодательством, из-за чего возникали вопросы об их правах и обязанностях.

Теперь стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Его максимальная продолжительность составит полгода, а в названии должности обязательно потребуется указывать статус сотрудника. Например, в документах могут появиться формулировки «продавец-стажёр» или «консультант-стажёр».

Заключить такой договор разрешат не позднее одного года после получения профессионального образования или завершения обучения по соответствующей специальности. При этом новые нормы предусматривают отдельные исключения из порядка исчисления этого срока, в частности для периодов военной службы и временной нетрудоспособности.

На время стажировки компания должна будет обеспечить новичку наставничество. Более опытный сотрудник поможет ему освоить необходимые практические навыки и адаптироваться к рабочему процессу.

Ещё одно важное изменение касается дальнейшего трудоустройства. Если после завершения стажировки работодатель решит принять сотрудника на постоянную работу, назначать ему новый испытательный срок будет запрещено.

При этом срочный договор о стажировке не превратится автоматически в бессрочный, даже если после окончания установленного периода ни одна из сторон не потребует его расторжения. Для перехода на постоянную работу потребуется отдельное оформление трудовых отношений.

Новые требования будут распространяться не на все виды стажировок. Исключения предусмотрены для обучения по охране труда и подготовки к отдельным профессиям, регулируемым специальными нормативными актами. Также изменения не затронут государственных и муниципальных служащих.

Поправки закреплены федеральным законом от 26 июля 2026 года № 246-ФЗ. Они вступят в силу 1 марта 2027 года.