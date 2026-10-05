Суд ЕС не пустил экс-акционеров ЮКОСа в процесс по иску ЦБ РФ

Суд ЕС отказал компаниям Hulley Enterprises Ltd и Veteran Petroleum Ltd, представляющим интересы бывших акционеров ЮКОСа, во вступлении в процесс по иску Банка России к Совету Евросоюза. Разбирательство касается регламента, ограничивающего возврат замороженных российских активов, говорится в постановлении европейской инстанции.

Центробанк обратился в Общий суд ЕС 27 февраля 2026 года и потребовал отменить регламент Совета ЕС № 2025/2600 от 12 декабря 2025 года. В официальной карточке дела спор зарегистрирован как Banque de Russie v Council.

Hulley Enterprises и Veteran Petroleum просили допустить их к разбирательству, однако суд счёл, что компании не доказали наличие прямого и актуального интереса к исходу спора. Ранее они пытались добиться в Бельгии разрешения на арест российских активов для исполнения арбитражных решений по делу ЮКОСа.

При этом к процессу на стороне Совета ЕС допустили Еврокомиссию, главу европейской дипломатии Каю Каллас и представителей 12 государств Евросоюза. Бельгия отдельного ходатайства о вступлении в дело не подавала.

В Евросоюзе сейчас иммобилизовано около €210 млрд активов Банка России. Основная их часть находится в европейской финансовой инфраструктуре, включая бельгийский депозитарий Euroclear.