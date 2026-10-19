Суд отказался взыскать 5 млн с продюсерского центра «Мираж Мьюзик» Суханкиной

Продюсерский центр, организующий концерты Маргариты Суханкиной, выиграл судебный спор за право использовать слово «Мираж» в своём названии. Компания «Мираж-Медиа», представляющая интересы основателя легендарной группы Андрея Литягина, требовала от организации пять миллионов рублей, однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

Предметом разбирательства стал товарный знак «Мираж», права на который принадлежат истцу. Компания настаивала, что продюсерский центр Суханкиной не должен использовать это обозначение в своём фирменном наименовании. Помимо денежной компенсации, заявитель добивался соответствующего судебного запрета.

Однако у ответчика нашёлся весомый аргумент. ООО «Продюсерский центр Мираж Мьюзик» зарегистрировали ещё в 2017 году, тогда как права на спорный товарный знак «Мираж-Медиа» получила лишь спустя пять лет.

Именно это обстоятельство, по информации наших коллег, сыграло решающую роль при рассмотрении дела. Суд не нашёл оснований ни для взыскания многомиллионной компенсации, ни для запрета на использование слова «Мираж» в названии продюсерской компании.

При этом точка в разбирательстве пока не поставлена. На судебное решение уже поступили жалоба и ходатайство, поэтому спор между компаниями может продолжиться.

Продюсерский центр «Мираж Мьюзик» занимается организацией выступлений бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной. В концертную программу певицы входят хиты коллектива, права на которые уже неоднократно становились предметом судебных разбирательств между представителями артистки и Андреем Литягиным.

Судебное противостояние Маргариты Суханкиной и основателя группы «Мираж» Андрея Литягина продолжается уже несколько лет. Ранее Life.ru сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы взыскал с композитора более восьми миллионов рублей в пользу певицы. Разбирательство касалось прав на совместное исполнение 29 композиций, включая хиты «Музыка нас связала», «Я больше не прошу» и «Звёзды молчат». Суд также запретил Литягину распоряжаться правами на эти записи без согласия артистки.

Однако композитор не согласился с решением и объявил о намерении подать апелляцию. Литягин утверждал, что располагает подписанным Суханкиной договором о продаже прав, подлинность которого якобы подтвердила экспертиза. По его словам, только с начала 2026 года он вместе с компанией «Мираж-Медиа» добился взыскания более 30 миллионов рублей с организаторов концертов бывшей солистки.

В августе Life.ru рассказывал о новом судебном решении в пользу правообладателей песен «Миража». Верховный суд России отказался пересматривать дело о взыскании 1,3 миллиона рублей с организаторов выступлений Суханкиной за использование композиций коллектива. При этом представитель группы Алексей Горбашов заявил, что общая сумма компенсаций по аналогичным искам уже превысила 32 миллиона рублей.