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Опубликовано 15 октября, 14:23

Суд в Москве продлил домашний арест гендиректору Mixit Олегу Паю

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleg_pay

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleg_pay

Тверской суд Москвы принял решение продлить меру пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору и сооснователю косметической компании Mixit Олегу Паю до 18 января. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство стороны следствия.

Защита и сам обвиняемый настаивали на смягчении меры пресечения на запрет определённых действий, указывая на необходимость для бизнесмена лично осуществлять управление компанией, однако суд эти доводы отклонил.

Олег Пай находится под домашним арестом с 19 сентября. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Бренд Mixit, основанный в 2014 году, является одним из крупнейших российских производителей косметики с широкой сетью дистрибуции в десятках тысяч точек продаж.

МВД считает главу Mixit Пая организатором преступной группы
МВД считает главу Mixit Пая организатором преступной группы

Напомним, Олега Пая задержали в Москве 19 сентября по подозрению в мошенничестве. До этого силовики проводили обыски в офисе Mixit и по адресам руководителей бренда, при этом подробности уголовного дела на тот момент не раскрывались. В тот же день Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест. Дело квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ, а размер предполагаемого ущерба публично не назывался. Уже 21 сентября стало известно, что Пай обжаловал избранную ему меру пресечения.

Больше новостей о расследованиях и судебных разбирательствах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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