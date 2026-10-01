Судно на пути в Эстонию задержали в российских водах Финского залива

Российские пограничники задержали в Финском заливе грузовое судно Västerbotten, которое следовало под флагом Кипра в эстонский порт Силламяэ. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

По данным сервиса VesselFinder, после задержания судно находилось на якоре в российских территориальных водах. Позднее ERR сообщил, что Västerbotten снова начал движение.

Из маршрута следует, что перед проверкой сухогруз прошёл через территориальное море России. При этом между Россией, Эстонией и Финляндией действует договорённость, позволяющая судам использовать этот участок: такой путь считается безопаснее для крупных кораблей, чем проход между мелководьями в эстонской акватории.

В Департаменте транспорта Эстонии отметили, что мирный проход через территориальные воды разрешён, однако это не лишает прибрежное государство права проверять находящееся там судно.

Ранее похожая ситуация уже происходила с судном, связанным с Силламяэ. В мае 2025 года Life.ru писал о задержании танкера Green Admire после его выхода из эстонского порта. Судно под либерийским флагом также прошло через российские территориальные воды; Таллин тогда заявлял, что маршрут использовался в рамках договорённости трёх стран. Уже на следующий день в Эстонии сообщили об освобождении Green Admire, после чего танкер продолжил путь в сторону Роттердама. После того инцидента эстонский Департамент транспорта решил направлять следующие в Силламяэ и выходящие оттуда суда по маршруту через территориальные воды самой Эстонии. На фоне споров вокруг судоходства на Балтике Дмитрий Песков также заявлял о готовности России защищать гражданское судоходство доступными средствами в рамках международного права.