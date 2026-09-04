Суды, долг на $50 млн и потеря дома: Бывший муж Седоковой разорился в США
Бывший муж Анны Седоковой разорился в США и продаёт особняк за $27,8 миллиона
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Второй бывший муж Анны Седоковой — украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США он известен как Макс Нобель) — разорился. Его компания по дизайнерскому ремонту банкротится с долгами около 50 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Чтобы хоть как-то покрыть долги, он продаёт свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса — 1300 квадратных метров с салоном красоты, спа, кинотеатром и террасой. В 2024 году дом стоил 44,5 миллиона долларов, но покупателя не нашлось. Теперь цену снизили почти на 20 миллионов — до 27,8 миллиона.
Чернявский был женат на Седоковой с 2011 по 2013 год, их дочь Моника осталась с ним. С 2013 по 2017 год певица судилась за право видеться с ребёнком, но закончили мировым соглашением.
Сейчас Седокова также борется за наследство после смерти своего мужа Яниса Тиммы. Латвийский спортсмен и артистка поженились в 2020 году. В декабре 2024-го спортсмен свёл счёты с жизнью — спустя всего семь дней после официального расторжения брака. В Латвии уже возбуждено уголовное производство по факту склонения к суициду, а в российских судах параллельно идёт имущественный спор: родственники покойного пытаются взыскать с Седоковой активы. В ходе следственных действий певица озвучивала версию о домашнем насилии и хищениях со стороны экс-супруга, однако никаких официальных жалоб так и не подала. Слёзы артистки защитник семьи Тиммы назвала не более чем игрой.
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