Суды, долг на $50 млн и потеря дома: Бывший муж Седоковой разорился в США

Второй бывший муж Анны Седоковой — украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США он известен как Макс Нобель) — разорился. Его компания по дизайнерскому ремонту банкротится с долгами около 50 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Чтобы хоть как-то покрыть долги, он продаёт свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса — 1300 квадратных метров с салоном красоты, спа, кинотеатром и террасой. В 2024 году дом стоил 44,5 миллиона долларов, но покупателя не нашлось. Теперь цену снизили почти на 20 миллионов — до 27,8 миллиона.

Чернявский был женат на Седоковой с 2011 по 2013 год, их дочь Моника осталась с ним. С 2013 по 2017 год певица судилась за право видеться с ребёнком, но закончили мировым соглашением.