Сын экс-вице-премьера Дагестана Каменевой признался в убийстве матери
Анна Каменева. Обложка © audit.msu.ru
17-летний сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой признался в организации убийства матери. Женщина была супругой бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«Вину 17-летний подросток признал, в содеянном раскаялся», — приводит слова источника ТАСС.
По данным правоохранителей, подросток рассказал следствию подробности преступления. По версии следствия, он организовал убийство вместе со своим знакомым.
Как писал Life.ru, тело Анны Каменевой нашли в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщина получила смертельное ранение горла. На месте также обнаружили травматический пистолет, гильзы, следы крови и полотенце со следами крови. Следователи задержали 17-летнего сына погибшей и его знакомого. Позже суд арестовал подростка. Следствие считает, что он вместе с сообщником заранее договорился о преступлении. Правоохранители также рассматривают деньги как возможный мотив убийства.
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