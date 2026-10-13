Сырский счёл успешной курскую вылазку ВСУ, завершившуюся отступлением

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает успешным вторжение украинских войск в Курскую область, несмотря на последующую потерю большей части захваченной территории. Свою оценку он изложил в интервью украинской службе Би-би-си.

По версии Сырского, операция позволила отвлечь значительные силы российской армии от других участков фронта. Бывший главком утверждает, что за месяц украинские войска заняли 1 273 квадратных километра российской территории, а Москва якобы перебросила в регион около 70 тысяч военнослужащих.

Среди результатов операции Сырский перечислил возможность подготовить резервы, восстановить боеспособность подразделений и поднять моральный дух украинских военных. По его словам, российские войска были вынуждены приостановить наступление на большинстве направлений. Исключением стало Покровское, где, как утверждает бывший главком, российская группировка насчитывала почти 100 тысяч человек.

При этом Сырский отверг предположение, что силы, задействованные в Курской области, стоило направить на укрепление обороны на востоке Украины. По его оценке, они не смогли бы существенно изменить ситуацию под Покровском (Красноармейском).

Таким образом, в оценке Сырского Курская операция оказалась успешной прежде всего благодаря её предполагаемому влиянию на действия российских войск на других направлениях. При этом значительную часть первоначальных территориальных приобретений ВСУ впоследствии потеряли.

Получается своеобразная военная арифметика: территорию удержать не удалось, но в число достижений записали сам факт того, что России пришлось реагировать на вторжение.