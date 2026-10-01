«Такого не было лет пять»: Орешкин оценил устойчивость экономики России

Финансово-экономическая ситуация в России в 2026 и 2027 годах будет абсолютно устойчивой. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять. В этом плане Россия абсолютно устойчива в финансово-экономическом состоянии», — сказал Орешкин.

Он также обратил внимание на внесённый Правительством в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку, отметив, что заложенные в него параметры сохранят финансовую устойчивость и в следующем году.