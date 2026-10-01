Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 16:00

«Такого не было лет пять»: Орешкин оценил устойчивость экономики России

Орешкин заявил об абсолютной устойчивости экономики России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Финансово-экономическая ситуация в России в 2026 и 2027 годах будет абсолютно устойчивой. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять. В этом плане Россия абсолютно устойчива в финансово-экономическом состоянии», — сказал Орешкин.

Он также обратил внимание на внесённый Правительством в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку, отметив, что заложенные в него параметры сохранят финансовую устойчивость и в следующем году.

Путин заявил об абсолютно стабильной ситуации в российской экономике
Путин заявил об абсолютно стабильной ситуации в российской экономике

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. На 2027 год доходы предусмотрены на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн. Life.ru также разбирал основные параметры новой трёхлетки, включая социальные выплаты, налоги и бюджетное правило. На фоне этого ВВП России за январь — июль 2026 года вырос на 0,6%, реальные зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%, а безработица в июле составляла 2,3%.

Больше новостей о макроэкономике, бюджете и финансовой политике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Максим Орешкин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar