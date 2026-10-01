«Такого не было лет пять»: Орешкин оценил устойчивость экономики России
Орешкин заявил об абсолютной устойчивости экономики России
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Финансово-экономическая ситуация в России в 2026 и 2027 годах будет абсолютно устойчивой. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять. В этом плане Россия абсолютно устойчива в финансово-экономическом состоянии», — сказал Орешкин.
Он также обратил внимание на внесённый Правительством в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку, отметив, что заложенные в него параметры сохранят финансовую устойчивость и в следующем году.
Ранее сообщалось о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. На 2027 год доходы предусмотрены на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн. Life.ru также разбирал основные параметры новой трёхлетки, включая социальные выплаты, налоги и бюджетное правило. На фоне этого ВВП России за январь — июль 2026 года вырос на 0,6%, реальные зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%, а безработица в июле составляла 2,3%.
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