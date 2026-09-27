Токаев назначил нового министра обороны Казахстана после гибели военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым министром обороны республики Айдоса Мырзахметова. До этого он занимал должность командующего Силами специальных операций вооружённых сил страны.

О назначении сообщила пресс-служба главы государства. В указе отмечается, что Мырзахметов освобождён от ранее занимаемой должности.

«Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобождён от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Айдос Мырзахметов ранее возглавлял Силы специальных операций вооружённых сил Казахстана. Теперь он будет руководить оборонным ведомством республики.

Кадровые изменения в оборонном ведомстве Казахстана уже происходили ранее. В июне 2025 года президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, а на его место назначил Даурена Косанова. До этого пост главы Минобороны занимал Руслан Жаксылыков, который был назначен руководителем ведомства указом Токаева в 2022 году после отставки предыдущего министра.