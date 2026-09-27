Токаев поручил за 10 дней подготовить план военной реформы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за десять дней подготовить конкретный план военной реформы. Её целью должно стать формирование «армии нового образца», а действующую систему командования глава государства потребовал полностью перестроить с учётом современного международного опыта.

«Наша армия застыла в прошлом веке», — заявил Токаев на совещании с руководством оборонного ведомства.

По его словам, Вооружённым силам нужны не формальные концепции и отчёты, а конкретные поэтапные изменения. Подготовленный план Совет безопасности Казахстана рассмотрит во второй половине октября.

Отдельным направлением реформы станет цифровизация. Президент поручил активнее заменять человека технологиями там, где это возможно, отказаться от шаблонных решений и «показательных» манёвров. Кроме того, Минобороны должно повысить эффективность расходов, а продвижение офицеров на командные должности Токаев предложил строить на опыте и компетенциях, а не личной лояльности.

Проводить преобразования предстоит новому главе военного ведомства Айдосу Мырзахметову, которого Токаев представил руководящему составу Минобороны на том же совещании. Ранее Мырзахметов командовал Силами специальных операций. О его назначении министром обороны Казахстана Life.ru рассказывал 27 сентября.