Токио готовит новый санкционный заход против России

Власти Японии изучают возможность введения нового пакета санкций против России. Под ограничения могут попасть суда так называемого «теневого флота», сообщает Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным газеты, Токио также рассматривает расширение экспортных ограничений и ужесточение контроля за поставками товаров в Россию.

Издание связывает обсуждение ограничений в том числе с поездкой Владимира Путина на Итуруп в августе. Токио тогда выразил протест в связи с визитом российского президента. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи, тогда как Москва считает российский суверенитет над Южными Курилами не подлежащим сомнению.

Накануне Путин напомнил, что санкции в двусторонних отношениях вводила именно Япония. При этом российский лидер заявил, что подход Москвы к отношениям с Токио не менялся.

Несмотря на политические разногласия, экономические связи между странами полностью не прекращены. Путин также обратил внимание, что крупные японские компании продолжают работать в России.