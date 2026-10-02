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Регион
Опубликовано 2 октября, 10:25

Токио готовит новый санкционный заход против России

Yomiuri: Япония рассматривает новые санкции против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Власти Японии изучают возможность введения нового пакета санкций против России. Под ограничения могут попасть суда так называемого «теневого флота», сообщает Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным газеты, Токио также рассматривает расширение экспортных ограничений и ужесточение контроля за поставками товаров в Россию.

Издание связывает обсуждение ограничений в том числе с поездкой Владимира Путина на Итуруп в августе. Токио тогда выразил протест в связи с визитом российского президента. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи, тогда как Москва считает российский суверенитет над Южными Курилами не подлежащим сомнению.

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Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7%

Накануне Путин напомнил, что санкции в двусторонних отношениях вводила именно Япония. При этом российский лидер заявил, что подход Москвы к отношениям с Токио не менялся.

Несмотря на политические разногласия, экономические связи между странами полностью не прекращены. Путин также обратил внимание, что крупные японские компании продолжают работать в России.

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Милена Скрипальщикова
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