«Только чтобы никто не заметил»: Врач раскрыла главную просьбу мужчин у косметолога

Мужчины всё чаще обращаются к косметологам не ради кардинальных перемен во внешности, а с просьбой убрать следы усталости, улучшить состояние кожи и выглядеть свежее. При этом для многих принципиально важно сохранить привычные черты лица и мимику, чтобы окружающие не догадались о проведённых процедурах. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог, дерматолог Александра Комогорцева.

По словам специалиста, отношение мужчин к косметологии постепенно меняется. Они начинают воспринимать её как обычную заботу о себе — наравне с уходом за зубами, стрижкой или тренировками. Однако некоторые по-прежнему опасаются, что изменения во внешности привлекут внимание коллег или близких.

Фраза «только чтобы не заметили» на самом деле не означает «сделайте как можно меньше». Чаще за ней стоит просьба не менять узнаваемые черты и мимику. Одному человеку мешают высыпания и следы после них, другому — неровный тон кожи или постоянный вид недосыпа. Александра Комогорцева Врач-косметолог, дерматолог

Именно поэтому консультация начинается не с выбора процедуры или препарата, а с выяснения пожеланий пациента. Врач оценивает состояние кожи, особенности лица, предыдущие вмешательства и образ жизни. Учитывается и то, сколько времени человек может выделить на восстановление.

При этом косметолог предостерегла от попыток подогнать мужскую внешность под единый стандарт. Универсального набора черт, подходящего всем мужчинам, не существует. По её словам, автоматическое добавление объёма или стремление сделать лицо более выразительным могут привести к непривычному результату, которого пациент как раз хотел избежать.

«При этом естественность не равна незаметности любой ценой. После некоторых процедур возможны временное покраснение, отёк или следы инъекций. Их нельзя гарантированно исключить одной просьбой «чтобы никто не понял», — предупредила врач.

Поэтому перед вмешательством важно обсудить возможные реакции, ограничения и сроки восстановления. При этом начинать знакомство с косметологией с инъекций или сложных аппаратных процедур вовсе необязательно. Иногда достаточно подобрать домашний уход и заняться состоянием кожи. В других случаях может потребоваться врачебная коррекция — всё зависит от конкретной проблемы и медицинских показаний.

Ещё одна причина, по которой мужчины откладывают визит, — опасение, что специалист начнёт навязывать им чужие представления о привлекательности. Однако консультация, по мнению Комогорцевой, не должна превращаться в перечисление недостатков внешности. Пациент вправе сам обозначить, какие изменения ему нужны, а от каких он предпочёл бы отказаться.

«Главный вопрос теперь не «какую процедуру делают мужчины?», а «что поможет именно этому человеку выглядеть и чувствовать себя комфортнее, не теряя собственной индивидуальности?» — подчеркнула специалист.

По мнению Комогорцевой, мужская косметология постепенно переходит от разовых вмешательств, которые пациенты стараются скрывать, к более осознанному уходу за внешностью. Главным ориентиром становится естественный результат, при котором человек сохраняет свою индивидуальность.

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