Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за сближение России и Китая на бывшего американского лидера Барака Обаму. По его мнению, именно энергетический фактор подтолкнул Москву и Пекин к укреплению отношений. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox News.

«Обама был раньше. Он спровоцировал их сближение из-за энергии. Их сближение произошло из-за энергии, потому что Китаю нужны энергоресурсы», — сказал Трамп.

Американский президент убеждён, что главную роль в этом процессе сыграл именно Обама, а не его преемник Джо Байден. По версии Трампа, Россия и Китай изначально были естественными соперниками, однако потребность Пекина в энергоресурсах изменила ситуацию. Сближение двух держав он назвал нежелательным для США.

Эту тему Трамп затронул в ответ на вопрос о преимуществах одновременных переговоров с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер пояснил, что Москва и Пекин уже тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому их отношения необходимо учитывать.

Энергетическое сотрудничество двух стран продолжает развиваться. В начале ноября «Газпром» трижды обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Последний максимум был зафиксирован 4 ноября, однако точные объёмы прокачки компания не раскрыла.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Китай приблизились к историческому рекорду товарооборота. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, за первые десять месяцев 2026 года взаимная торговля достигла 242,5 миллиарда долларов. Он допустил, что по итогам года страны смогут превысить показатель 2024-го, составивший почти 245 миллиардов долларов. Уже 18 ноября Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост торговли с КНР.