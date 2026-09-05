Трамп оценил вклад ЧМ-2026 в экономику США в $18 млрд
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Чемпионат мира по футболу 2026 года принёс экономике США более $18 млрд. Турнир также обеспечил работой свыше 160 тысяч человек. Об этом президент Штатов Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Только чемпионат мира по футболу FIFA принёс нашей экономике более 18 миллиардов долларов и обеспечил занятость более чем для 160 тысяч человек», — раскрыл доходы Трамп.
После завершения мундиаля Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий в истории спорта и высоко оценил работу организаторов. Американский лидер также заявил, что масштаб турнира в несколько раз превысил показатели предыдущих соревнований FIFA.
Победителем чемпионата мира 2026 года стала сборная Испании. Команда во второй раз в истории завоевала главный футбольный трофей. Судьбу финального матча решил Ферран Торрес, который забил единственный гол во втором дополнительном тайме. Трамп тогда вместе с испанской сборной отпраздновал победу. При этом ему намекали, что после церемонии вручения кубка президенту стоило покинуть сцену.
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