Трамп: США ценят освобождение Хаббарда и благодарят всех причастных

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, который отбывал наказание в России за наёмничество. По словам главы Белого дома, вопрос удалось решить во время недавнего телефонного разговора с российским коллегой. Об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне.

«Мы благодарим всех, кто принимал в этом участие. Это было потрясающе. Действительно, всё решилось во время телефонного разговора с президентом Путиным в конце прошлой недели. Мы высоко ценим это», — заявил республиканец.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не предоставлял Москве ничего взамен. По его словам, подобные решения без встречных уступок встречаются крайне редко.

Речь идёт об американском гражданине, которого российский суд признал виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Мужчина находился в заключении с 2022 года.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение Стивена Хаббарда. Американец ранее работал преподавателем английского языка и с 2014 года проживал в украинском Изюме. По данным российского следствия, в феврале 2022 года он вступил в подразделение территориальной обороны и участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение. В апреле того же года мужчину задержали российские военнослужащие. Позднее Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена, заявив, что добиться возвращения Хаббарда на родину следовало ещё при предыдущем президенте.