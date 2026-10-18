«Тревожный сигнал»: Итальянская пресса обеспокоена заявлением Путина о зоне безопасности

Заявление президента России Владимира Путина о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвало обеспокоенность у итальянских журналистов. Газета La Repubblica обратила внимание не только на слова российского лидера, но и на его появление в военной форме во время совещания с командованием.

«Путин редко носит военную форму. Однако в пятницу он надел её ради очередного тревожного заявления», — говорится в материале итальянского издания.

Речь идёт о совещании 16 октября во вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск. Во время встречи Путин напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область российским военным поставили задачу не только вытеснить украинские подразделения, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Президент заявил, что эта задача выполняется успешно. По его словам, российское командование продолжает работу по обеспечению безопасности приграничных регионов.