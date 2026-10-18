«Тревожный сигнал»: Итальянская пресса обеспокоена заявлением Путина о зоне безопасности
La Repubblica встревожилась из-за заявления Путина о зоне безопасности на Украине
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Заявление президента России Владимира Путина о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвало обеспокоенность у итальянских журналистов. Газета La Repubblica обратила внимание не только на слова российского лидера, но и на его появление в военной форме во время совещания с командованием.
«Путин редко носит военную форму. Однако в пятницу он надел её ради очередного тревожного заявления», — говорится в материале итальянского издания.
Речь идёт о совещании 16 октября во вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск. Во время встречи Путин напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область российским военным поставили задачу не только вытеснить украинские подразделения, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Президент заявил, что эта задача выполняется успешно. По его словам, российское командование продолжает работу по обеспечению безопасности приграничных регионов.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин исключил обсуждение безопасности российских приграничных территорий на переговорах с Киевом. Кроме того, президент заявил об успешном создании зоны безопасности на сопредельной территории Украины. Оба заявления прозвучали на совещании с военными 16 октября.
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