Три державы за одним столом не сядут: Эксперт назвала условие для большого ядерного диалога
Эксперт Канава: Перспектив трёхсторонних переговоров РФ, США и Китая нет
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Трёхсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружениями в ближайшие два года вряд ли состоятся. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила американский эксперт Дженнифер Кавана, участвующая в конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По её словам, Москва, Вашингтон и Пекин сейчас находятся в разных точках по вопросам контроля над вооружениями. Кавана считает, что объединить существующие разногласия в один переговорный трек будет сложно.
Эксперт отметила, что российско-американский диалог традиционно был сосредоточен на сокращении стратегических наступательных вооружений, предотвращении рисков, поддержании каналов связи и обмене информацией. При этом многие прежние договорённости уже прекратили действовать и нуждаются в обновлении.
По мнению Каваны, с Китаем Вашингтону предстоит обсуждать другой круг вопросов. Пекин не заинтересован в переговорах о сокращении стратегических арсеналов, поскольку его ядерный потенциал значительно меньше российского и американского.
При этом эксперт считает возможным отдельный диалог США и Китая по мораторию на ядерные испытания, неразмещению ядерного оружия в космосе, прозрачности и обмену информацией. Такой формат, по её оценке, отличался бы от многолетнего процесса между Москвой и Вашингтоном.
Кавана также допустила переговоры с участием других ядерных держав, включая Францию и Великобританию. Однако для этого, по её словам, сначала необходимо восстановить консультации России и США по стратегической стабильности.
Если Москва и Вашингтон вернутся к такому диалогу, это может стать сигналом для других ядерных держав о важности переговоров по контролю над вооружениями. При этом Кавана не считает вероятным запуск подобного многостороннего процесса в ближайшие два года.
Разговор о новом формате контроля над вооружениями активизировался после предложения Дональда Трампа провести переговоры с участием России и Китая. Ранее Life.ru сообщал, что президент США выступил за трёхсторонний диалог Москвы, Вашингтона и Пекина по контролю над вооружениями, однако конкретные параметры возможного соглашения тогда не раскрывались.
В Кремле заявили, что переговоры по этой теме необходимо было возобновлять ещё «вчера». Дмитрий Песков отметил, что нынешняя сфера контроля над вооружениями практически лишена необходимой договорно-правовой базы, а создание новых договорённостей потребует длительной работы. Ранее Сергей Лавров также говорил, что диалог России и США по контролю над вооружениями назрел.
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