Три державы за одним столом: Рубио оценил идею переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина по вопросам контроля над вооружениями могли бы сделать мир безопаснее. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию. По его словам, прямой диалог лидеров трёх ядерных держав стал бы важным позитивным событием.

«Думаю, если есть возможность... на уровне лидеров США, России и Китая провести разговор о таких вещах, как контроль над вооружениями, это было бы очень позитивным событием для мира», — сказал глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о возможной встрече глав государств на саммите АТЭС в ноябре.

При этом Рубио признал, что пока не знает, готов ли Пекин присоединиться к подобным переговорам. Он напомнил, что китайская сторона ранее увязывала своё участие в обсуждении ограничений с достижением сопоставимого с другими державами уровня ядерного потенциала.

Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что существующие разногласия не должны мешать дипломатическим контактам. Рубио считает, что возможность прямого общения между руководителями крупнейших ядерных держав сама по себе способствует международной безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал об истечении срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Москвой и Вашингтоном 5 февраля 2026 года. Документ ограничивал количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. После прекращения его действия Рубио обозначил новые условия США для заключения соглашения, потребовав сделать контроль над вооружениями многосторонним с обязательным участием Китая. Сам Пекин ещё в сентябре 2025 года призывал Россию и США продолжить ядерное разоружение, напоминая об их особой ответственности как обладателей крупнейших арсеналов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил участие Путина в саммите АТЭС в Китае. Мероприятие пройдёт 18-19 ноября.