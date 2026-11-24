Центральный районный суд Волгограда постановил ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Иск регионального управления Минюста удовлетворён, сведения об организации подлежат исключению из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ходе заседания представитель Минюста сообщил о грубых нарушениях законодательства в деятельности некоммерческой организации. В частности, фонд не предоставил отчётность за 2024, 2025 и 2026 годы, проигнорировал неоднократные предупреждения ведомства и фактически уклонился от проверок.

Исинбаева учредила благотворительный фонд в 2013 году. Организация занималась развитием детского и юношеского спорта, поддерживала воспитанников детских домов, сирот и детей из малообеспеченных семей. О приостановке деятельности фонда в России стало известно ещё в 2023 году.

Напомним, в начале ноября Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать организацию. Помимо отсутствия отчётности, ведомство указало на то, что фонд не получал корреспонденцию по адресу регистрации и не актуализировал сведения о своём местонахождении.

У самой Исинбаевой, проживающей в последние годы на испанском острове Тенерифе, также возникли проблемы с российской налоговой службой. В ноябре стало известно, что спортсменке заблокировали счета в 11 банках из-за задолженности перед ФНС в размере 20 тысяч рублей.