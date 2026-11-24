Три года без отчётности: Суд постановил ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isinbaevayelena
Центральный районный суд Волгограда постановил ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Иск регионального управления Минюста удовлетворён, сведения об организации подлежат исключению из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В ходе заседания представитель Минюста сообщил о грубых нарушениях законодательства в деятельности некоммерческой организации. В частности, фонд не предоставил отчётность за 2024, 2025 и 2026 годы, проигнорировал неоднократные предупреждения ведомства и фактически уклонился от проверок.
Исинбаева учредила благотворительный фонд в 2013 году. Организация занималась развитием детского и юношеского спорта, поддерживала воспитанников детских домов, сирот и детей из малообеспеченных семей. О приостановке деятельности фонда в России стало известно ещё в 2023 году.
Напомним, в начале ноября Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать организацию. Помимо отсутствия отчётности, ведомство указало на то, что фонд не получал корреспонденцию по адресу регистрации и не актуализировал сведения о своём местонахождении.
У самой Исинбаевой, проживающей в последние годы на испанском острове Тенерифе, также возникли проблемы с российской налоговой службой. В ноябре стало известно, что спортсменке заблокировали счета в 11 банках из-за задолженности перед ФНС в размере 20 тысяч рублей.
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