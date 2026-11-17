На деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне собрались представители 21 экономики региона, а Индия даже не прислала официальную делегацию. Страна уже больше тридцати лет добивается членства в объединении. Китайское издание Sohu связывает это с географией и торговой политикой Нью-Дели.

Первую заявку Индии, по данным издания, отклонили по географическому критерию: у страны нет выхода к Тихому океану. В 1997 году Нью-Дели попытался вступить в АТЭС ещё раз, но тогда участники форума на десять лет заморозили приём новых членов.

Свою роль сыграли и решения самого Нью-Дели. В 2019 году Индия вышла из переговоров о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве. Для торговых партнёров это стало сигналом, что страна пока не готова идти на уступки ради более тесных экономических связей с соседями, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».