Банк России рассматривает возможность начисления процентов на деньги, которые граждане хранят в цифровых рублях. Это может стать существенным изменением первоначальной концепции новой формы национальной валюты: до сих пор цифровой рубль предназначался исключительно для платежей и переводов, а не для накоплений. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Зульфия Кахруманова на заседании Совета Федерации 10 ноября.

По словам представителя регулятора, Банк России следит за международным опытом и обратил внимание на Китай, где рассматривается аналогичный подход к цифровой национальной валюте.

«Может быть, имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать, потому что по такому направлению уже движется Китай», — цитирует Кахруманову «Интерфакс».

Она подчеркнула, что вопрос находится на стадии проработки. Если предложение получит достаточную поддержку, Центробанк сможет выступить с соответствующей инициативой. При этом никаких конкретных ставок и сроков введения процентного дохода пока не объявлено.

Сейчас цифровые рубли хранятся в специальных кошельках на платформе Банка России. Граждане могут оплачивать ими покупки и переводить деньги другим пользователям, однако получать доход на остаток пока нельзя.

В Центробанке рассчитывают, что дополнительные преимущества сделают цифровой рубль привлекательнее для повседневного использования. Пока же его основное отличие от обычных денег на банковском счёте заключается в том, что операции проходят непосредственно на платформе регулятора.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал доступен широкому кругу пользователей через приложения крупнейших российских банков. По данным ЦБ, за первые два месяца граждане и компании открыли около 310 тысяч цифровых кошельков и провели более 250 тысяч операций.

При этом открывать цифровой кошелёк необязательно. Использование цифрового рубля остаётся добровольным, а наличные и привычные безналичные деньги продолжают обращаться наравне с ним.

Ранее Life.ru подробно объяснял, как открыть цифровой кошелёк, какие банки поддерживают новую форму денег и сколько стоят переводы. Для граждан платежи и переводы цифровыми рублями бесплатны, а устанавливать отдельное приложение не требуется.