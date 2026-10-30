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Регион
Опубликовано 30 октября, 18:01

Цифровой юрист объяснил клиентам Binance, как получить компенсацию после взлома биржи

Юрист Герасин призвал клиентов Binance сохранить историю операций и переписку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Пользователям Binance, чьи средства могли пострадать при взломе, необходимо сохранить историю операций, сведения о балансе и переписку с поддержкой, заявил цифровой юрист Борис Герасин. По его словам, эти документы помогут подтвердить размер требований и обстоятельства потери доступа к активам.

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В беседе с газетой «Известия» специалист подчеркнул, что хранение криптовалюты на бирже само по себе не перекладывает все убытки на клиента. Если деньги вывели из-за уязвимости инфраструктуры площадки, это существенный аргумент в пользу ответственности её оператора.

Для оценки ответственности нужно выяснить, как проходили переводы, соблюдала ли биржа требования безопасности и какие меры принимала против несанкционированного доступа. Значение имеют условия договора и применимое законодательство. Если же злоумышленники завладели паролем или устройством самого клиента, потребуется отдельная оценка.

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Напомним, Binance сообщила о заморозке криптоактивов примерно на $3 млрд после сообщений об атаке. Площадка предварительно оценила затронутые активы в $6,3 млрд и пообещала полностью покрыть потери клиентов биржи.

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Борис Эльфанд
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