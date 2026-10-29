Ту-95 — лишь приманка: В Китае объяснили, чем российские Су-35 напугали США у Аляски
На китайской Baijiahao оценили 13-часовой полёт российской авиации у Аляски
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американских военных во время недавнего полёта российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски могли гораздо сильнее встревожить сопровождавшие их истребители Су-35. К такому выводу пришёл автор публикации на китайской платформе Baijiahao, назвавший сами ракетоносцы своеобразной «приманкой» для авиации США.
По мнению китайского обозревателя, американские пилоты особенно настороженно относятся к российским Су-35 после опасного сближения с истребителем F-16 в сентябре 2024 года. Тогда российский самолёт резко пересёк курс американского истребителя во время перехвата Ту-95 у Аляски. Манёвр, известный как «удар головой», попал на видео, а командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) назвало действия российского пилота небезопасными.
Новый полёт состоялся 26 октября. Российские Ту-95МС провели в воздухе более 13 часов над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Их сопровождали Су-35С, а экипажи ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных участках маршрута за российскими самолётами следовали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ.
Китайский автор обратил внимание и на время проведения миссии: она состоялась всего за восемь дней до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября. Однако доказательств связи российского полёта с американской избирательной кампанией не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что российские стратегические ракетоносцы выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями. В Минобороны подчеркнули, что полёты дальней авиации над нейтральными водами проводятся регулярно и в соответствии с международными правилами. Кроме того, Life.ru публиковал подробности инцидента 2024 года, когда российский Су-35 совершил резкий манёвр перед американским F-16 у берегов Аляски.