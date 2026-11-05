Туберкулёз, гепатит и диабет могут маскироваться под затяжную простуду: врач назвала признаки
Врач Мухина: Туберкулёз и диабет можно ошибочно принять за затяжную простуду
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За недомоганием, которое человек месяцами считает «недолеченной простудой», могут стоять туберкулёз, хронический гепатит, диабет и другие заболевания. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина. По её словам, насторожить должны прежде всего длительность симптомов и появление дополнительных признаков — ночной потливости, необъяснимого похудения или увеличенных лимфоузлов.
Не все перечисленные заболевания вызывают кашель и температуру. Иногда с простудой путают именно слабость, сонливость и снижение работоспособности.
Так, при гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы — человек может ощущать зябкость и вялость. При железодефицитной анемии к усталости нередко присоединяются бледность и сердцебиение при привычной нагрузке. Диабет второго типа также может проявляться слабостью, особенно если одновременно возникает выраженная жажда.
Другие возможные причины затяжного недомогания, которые перечислила Мухина, — хронический гепатит, аутоиммунные заболевания, инфекционный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца, а также лимфомы и хронический лимфолейкоз.
Отдельно врач выделила туберкулёз лёгких: кашель, повышенная температура, утомляемость и потливость могут долго оставаться слабо выраженными. ВОЗ также предупреждает, что симптомы заболевания иногда сохраняются месяцами, прежде чем человек обращается за помощью.
Мухина назвала три группы тревожных признаков:
- Длительно повышенная температура. Если она сохраняется более двух-трёх недель без понятной причины, стоит обратиться к врачу.
- Обильный ночной пот и похудение без диеты. Особенно если приходится менять промокшую одежду или постельное бельё.
- Увеличенные лимфоузлы или затяжной кашель. Внимания требуют плотные, растущие или долго не уменьшающиеся узлы, а также кашель, который продолжается более трёх недель.
При стойких симптомах следует обратиться к терапевту: осмотр поможет выбрать необходимые анализы и обследования. Ждать появления сразу нескольких тревожных признаков не нужно.
Ранее врач Ирина Лапырева объясняла Life.ru, где можно заразиться туберкулёзом. Она подчёркивала, что длительный кашель, слабость, ночная потливость и потеря веса встречаются и при других заболеваниях, поэтому требуют обследования.
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