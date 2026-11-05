За недомоганием, которое человек месяцами считает «недолеченной простудой», могут стоять туберкулёз, хронический гепатит, диабет и другие заболевания. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина. По её словам, насторожить должны прежде всего длительность симптомов и появление дополнительных признаков — ночной потливости, необъяснимого похудения или увеличенных лимфоузлов.

Не все перечисленные заболевания вызывают кашель и температуру. Иногда с простудой путают именно слабость, сонливость и снижение работоспособности.

Так, при гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы — человек может ощущать зябкость и вялость. При железодефицитной анемии к усталости нередко присоединяются бледность и сердцебиение при привычной нагрузке. Диабет второго типа также может проявляться слабостью, особенно если одновременно возникает выраженная жажда.

Другие возможные причины затяжного недомогания, которые перечислила Мухина, — хронический гепатит, аутоиммунные заболевания, инфекционный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца, а также лимфомы и хронический лимфолейкоз.

Отдельно врач выделила туберкулёз лёгких: кашель, повышенная температура, утомляемость и потливость могут долго оставаться слабо выраженными. ВОЗ также предупреждает, что симптомы заболевания иногда сохраняются месяцами, прежде чем человек обращается за помощью.

Мухина назвала три группы тревожных признаков:

Длительно повышенная температура. Если она сохраняется более двух-трёх недель без понятной причины, стоит обратиться к врачу.

Если она сохраняется более двух-трёх недель без понятной причины, стоит обратиться к врачу. Обильный ночной пот и похудение без диеты. Особенно если приходится менять промокшую одежду или постельное бельё.

Особенно если приходится менять промокшую одежду или постельное бельё. Увеличенные лимфоузлы или затяжной кашель. Внимания требуют плотные, растущие или долго не уменьшающиеся узлы, а также кашель, который продолжается более трёх недель.

При стойких симптомах следует обратиться к терапевту: осмотр поможет выбрать необходимые анализы и обследования. Ждать появления сразу нескольких тревожных признаков не нужно.

Ранее врач Ирина Лапырева объясняла Life.ru, где можно заразиться туберкулёзом. Она подчёркивала, что длительный кашель, слабость, ночная потливость и потеря веса встречаются и при других заболеваниях, поэтому требуют обследования.