Финляндия пытается забыть всё хорошее, что связывало её с Россией на протяжении многих лет, однако со временем ситуация изменится. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«У граждан Финляндии, к сожалению, очень короткая память, и они не понимают, не помнят, что им дала Российская империя, как Советский Союз поддерживал с Финляндией отношения», — отметил он.

По словам Шевцова, исторические связи двух стран сегодня незаслуженно предаются забвению. При этом российский чиновник убеждён, что окончательные выводы делать рано.

«Время всё расставит на свои места», — подчеркнул он.

Замсекретаря Совбеза также напомнил о периоде шведского правления, когда, по его оценке, к финнам относились как к менее развитому народу. Вхождение Финляндии в состав Российской империи, считает Шевцов, дало толчок развитию её государственности.

Финляндия стала автономным великим княжеством в 1809 году. В период нахождения в составе России там возобновил работу сословный сейм, а в 1906 году появился однопалатный парламент. При этом основы законодательства княжества первоначально сохранялись ещё со шведских времён, а собственную республиканскую конституцию страна приняла уже после обретения независимости.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке телефонного разговора президентов России и Финляндии. По данным Politico, Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре несколько месяцев обсуждал возможность прямого контакта с Владимиром Путиным. Состоявшаяся 27 октября беседа продлилась около полутора часов и вызвала недовольство некоторых европейских союзников Хельсинки.

Позднее Стубб положительно оценил разговор с российским лидером, назвав его проницательным и внимательным собеседником. При этом финский президент признал, что позиции сторон по украинскому конфликту остались прежними. А 9 ноября финский политик Армандо Мема призвал Евросоюз извиниться перед Москвой, заявив о провале попыток международной изоляции России.