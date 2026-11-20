Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях отказа от движения MAGA после того, как Илон Маск публично заявил, что не считает себя его сторонником. При этом американский лидер не стал критиковать миллиардера напрямую, назвав его своим другом. Об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью NBC News.

«Для меня MAGA означает нечто вполне конкретное, и когда люди от этого отступают, у них, как правило, ничего хорошего не выходит», — пояснил президент.

Он также подчеркнул, что у Маска хорошие намерения, и напомнил, что предприниматель долгое время поддерживал его и даже сопровождал во время зарубежных поездок.

Поводом для комментария стало выступление миллиардера на саммите DealBook, организованном The New York Times. Там Маск неожиданно дистанцировался от движения MAGA, лозунг которого расшифровывается как «Сделаем Америку снова великой». Бизнесмен объяснил, что не готов слепо следовать политическому курсу Республиканской партии и видит положительные и отрицательные стороны у обеих политических сил США.

Маск также признал, что сожалеет об огромных расходах на промежуточные выборы в Конгресс. По подсчётам The New York Times, миллиардер направил на поддержку республиканцев около 474 миллионов долларов, однако партия потеряла большинство в обеих палатах. Предприниматель назвал свои вложения не слишком удачными и признался, что, получив возможность вернуться назад, потратил бы меньше денег.

При этом бизнесмен объяснил свою политическую активность желанием сохранить систему сдержек и противовесов. По его мнению, сосредоточение президентской власти и контроля над обеими палатами Конгресса в руках одной партии не идёт на пользу стране. Несмотря на расхождения во взглядах, Маск продолжает поддерживать контакты с Трампом и сопровождал его во время недавнего визита в Китай.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о конфликте Трампа и Маска, разгоревшемся в июне 2025 года. Тогда предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента, после чего бывшие союзники обменялись публичными обвинениями. Разногласия затронули и финансовые интересы сторон: акции Tesla резко подешевели, а сам миллиардер заговорил о возможности создания новой политической партии.

Однако спустя несколько месяцев отношения начали восстанавливаться. В августе 2026 года стало известно о возобновлении регулярных контактов Трампа и Маска. По информации The Wall Street Journal, они обсуждали искусственный интеллект, Китай и международную политику. А в октябре американский президент публично защитил предпринимателя на фоне скандала вокруг работы Starlink на Украине, заявив, что не видит нарушений в его действиях.