У потерявших пятерых детей семьи Виноградовых родился шестой ребёнок

В семье Виноградовых из Красной Сопки Красноярского края, пережившей гибель пятерых детей, появился шестой ребёнок. Малыш родился в апреле 2026 года, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседников агентства, семья продолжает жить в том же доме. Отец работает, мать ухаживает за ребёнком. В оперативных службах уточнили, что с малышом всё в порядке.

Прокуратура Красноярского края сообщила ТАСС, что ситуация в семье находится на контроле органов опеки.

Напомним, в сентябре 2024 года в Красной Сопке после отравления умерли четверо детей. Позднее экспертиза установила, что причиной стало острое отравление инсектицидами: отец обработал дом средством от насекомых. На момент трагедии мать была беременна и в ноябре родила пятого ребёнка. Однако в феврале 2025 года мальчик скончался — экспертиза подтвердила механическую асфиксию из-за попадания содержимого желудка в дыхательные пути. Осенью 2025 года Дмитрия Виноградова приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о причинении смерти по неосторожности.