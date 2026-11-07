Польская полиция задержала второго предполагаемого участника массовой стрельбы на Главной рыночной площади Кракова. По информации Польского радио, в нападении участвовали двое мужчин, оба находятся под контролем правоохранителей. Один из подозреваемых получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Radio PIK.

Число жертв нападения увеличилось до пяти человек. Ещё более десяти получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции. Согласно обновлённым данным правоохранителей, один из нападавших был ранен во время задержания.

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в историческом центре Кракова, где неизвестный открыл огонь по прохожим. Днём 7 ноября автомобиль въехал на Главную рыночную площадь со стороны улицы Славковской, после чего из машины начали стрелять в случайных людей. На место прибыли экстренные службы, для эвакуации раненых задействовали медицинский вертолёт. Полиция также проводила операцию на соседней улице Дитля.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получает сведения о происшествии непосредственно от главы МВД. По словам руководителя правительства, полиция расследует обстоятельства нападения и устанавливает его причины. Туск назвал произошедшее терактом.