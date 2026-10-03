Убийцей 61-летней петербурженки и её 8-летнего ребёнка оказался приёмный сын
Обложка © «Макс» / Питерский Следком
В Петербурге в убийстве 61-летней женщины и её восьмилетнего приёмного сына подозревают другого её приёмного сына. Тела женщины и ребёнка обнаружили утром в доме на Васильевском острове.
Предполагаемый убийца также был усыновлён погибшей.
Соседи рассказали, что накануне между членами семьи произошла ссора. По их словам, в последнее время конфликты возникали регулярно.
Как пишет «База» со ссылкой на жильцов дома, основной причиной разногласий были деньги.
Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Петербурге сын убил мать и спрятал её тело в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. Мужчина сам подошёл к сотрудникам Росгвардии и рассказал о случившемся. Следствие возбудило дело об убийстве и назначило ему комплекс экспертиз. Позже появилась версия, что причиной конфликта могли стать деньги, проигранные мужчиной на ставках.
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