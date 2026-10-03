Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 16:52

Убийцей 61-летней петербурженки и её 8-летнего ребёнка оказался приёмный сын

Обложка © «Макс» / Питерский Следком

Обложка © «Макс» / Питерский Следком

В Петербурге в убийстве 61-летней женщины и её восьмилетнего приёмного сына подозревают другого её приёмного сына. Тела женщины и ребёнка обнаружили утром в доме на Васильевском острове.

Предполагаемый убийца также был усыновлён погибшей.

Соседи рассказали, что накануне между членами семьи произошла ссора. По их словам, в последнее время конфликты возникали регулярно.

Как пишет «База» со ссылкой на жильцов дома, основной причиной разногласий были деньги.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Убийца 9-летнего Паши из Петербурга принёс извинения его матери в суде
Убийца 9-летнего Паши из Петербурга принёс извинения его матери в суде

Ранее в Петербурге сын убил мать и спрятал её тело в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. Мужчина сам подошёл к сотрудникам Росгвардии и рассказал о случившемся. Следствие возбудило дело об убийстве и назначило ему комплекс экспертиз. Позже появилась версия, что причиной конфликта могли стать деньги, проигранные мужчиной на ставках.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar