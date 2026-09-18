Учёные предупредили о сокращении запасов рыбы в водоёмах России

Изменение климата перестраивает океанические экосистемы и сокращает запасы основных промысловых видов в российских водах. Последствия уже сказываются на добыче лосося, трески и крабов, пишет RG.ru.

Особенно сложной оказалась нынешняя лососёвая путина: к настоящему моменту рыбаки добыли 97 тысяч тонн при ожидавшихся 227 тысячах. Для отрасли это чувствительный вопрос: лососи обеспечивают один из самых высокодоходных сегментов рыбохозяйственного комплекса.

Учёные связывают происходящее прежде всего с климатом и вызванными им изменениями в океане. Супер-Эль-Ниньо 2026 года — потепление вод Тихого океана — вошло в число самых сильных подобных явлений с 1950 года. Его пик ещё впереди, а сохраняться оно будет до конца февраля 2027-го.

Уже сейчас у лососей сокращаются акватории нагула и сдвигаются сроки миграции. Рыба подходила с задержкой на 7–14 дней, а среди пойманной горбуши встречались особи легче 800 граммов. Климат ограничивает и дальнейшее расширение крабового промысла, хотя это направление остаётся одним из наиболее быстро развивающихся в отрасли.

По программе инвестиционных квот уже построены десятки краболовов, ещё больше судов ожидают спуска на воду. Однако рост общего допустимого улова крабов остановился. С 2025 года суммарный показатель по всем видам превышает 110 тысяч тонн, но после этого увеличения уже не было, а по отдельным позициям началось снижение.

В Баренцевом море близок к историческому минимуму нерестовый запас атлантической трески — сейчас он составляет менее миллиона тонн. Этот вид играет ключевую роль в местной экосистеме. После рекордных показателей 2012–2013 годов запасы пошли вниз.

На 2026 год общий допустимый улов трески установлен на уровне 285 тысяч тонн — сопоставимые объёмы были в начале 1990-х. Тем не менее, учёный допустил постепенное восстановление промысла. В 2027-м ожидается увеличение допустимого улова примерно на 10%, а к концу десятилетия добыча может достичь около 400 тысяч тонн.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков оценил итоговый вылов лососёвых в 2026 году в 100–110 тысяч тонн. На Восточном экономическом форуме он назвал сезон неудачным и пояснил, что окончательный результат будет зависеть от промысла на Сахалине. По его словам, снижение добычи также затронуло США, Японию и Канаду.