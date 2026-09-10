Удар по интересам: Раскрыты 3 сценария ответа России на высылку дипломатов из Венгрии

Россия может ответить Венгрии на высылку десяти дипломатов тремя способами: зеркальной мерой, сокращением политических контактов или шагами в экономической сфере, пишет «Царьград».

По данным издания, первый и наиболее очевидный сценарий предполагает высылку венгерских дипломатов из России. Такая мера позволит Москве ответить соразмерно, сохранив при этом возможность для дальнейшего диалога.

Второй вариант — сокращение политических и межведомственных контактов, а также пересмотр действующих форматов консультаций и обменов. Третий сценарий может затронуть экономическое сотрудничество, в котором заинтересован Будапешт.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа высылку дипломатов. По его словам, на действия Будапешта последует адекватная реакция.