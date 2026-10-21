«Украины бы не было»: Рубио жёстко напомнил Киеву о роли американской помощи
Рубио: Без поддержки США Украины не существовало бы
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Украина не смогла бы сохраниться как суверенное государство без американской помощи. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Индию. Его слова приводит Bloomberg.
«Если бы не помощь Соединённых Штатов <…> Украины бы сейчас не было», — подчеркнул глава Госдепартамента. Он уточнил, что речь идёт о многомиллиардной поддержке, которую Вашингтон оказывал Киеву как при администрации Джо Байдена, так и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Поводом для заявления стала публикация The Wall Street Journal, согласно которой Илон Маск распорядился ограничить работу спутниковой связи SpaceX для украинских военных. По данным газеты, решение затронуло специализированный сервис, используемый ВСУ, в том числе для отражения воздушных атак.
Рубио отверг причастность американской администрации к предполагаемому ограничению связи. По его словам, Белый дом не знал о таком решении заранее и не давал соответствующих указаний. Госсекретарь пояснил, что условия использования спутникового интернета определяются частной компанией на основании действующих договоров.
При этом глава американской дипломатии признал мужество украинских военнослужащих, но подчеркнул, что переговоры о завершении конфликта остаются крайне сложными. По его словам, одним из главных предметов разногласий остаётся Донбасс, а для достижения соглашения сторонам придётся пойти на взаимные уступки.
Ранее Life.ru рассказывал, что Илон Маск выступил против использования Starlink в наступательных военных операциях. Предприниматель тогда утверждал, что решения по военной системе Starshield принимают американские власти. Впоследствии Зеленский пожаловался на сбои спутниковой связи при движении терминалов со скоростью 130–161 км/ч. А 20 октября Рубио после 45-минутного разговора с украинским политиком опроверг сообщения о прекращении передачи разведданных. По словам госсекретаря, Вашингтон не менял порядок сотрудничества с Киевом.
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