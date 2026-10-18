Ущерб на 1,1 триллиона: Бастрыкин оценил масштаб разрушений в России от атак ВСУ

Ущерб инфраструктуре Донбасса, Новороссии, приграничных и тыловых регионов России от атак ВСУ достиг почти 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, подсчёт продолжается, поэтому установленная сумма пока не окончательная.

В интервью РИА «Новости» глава ведомства уточнил, что на Донбасс и Новороссию приходится более 560 млрд рублей ущерба. Ещё свыше 535 млрд рублей — на приграничные и тыловые регионы. Масштаб разрушений специалисты определяют с помощью комплексных строительно-технических экспертиз.