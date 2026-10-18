Ущерб на 1,1 триллиона: Бастрыкин оценил масштаб разрушений в России от атак ВСУ
Бастрыкин: Атаки ВСУ нанесли регионам России ущерб на 1,1 трлн рублей
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Ущерб инфраструктуре Донбасса, Новороссии, приграничных и тыловых регионов России от атак ВСУ достиг почти 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, подсчёт продолжается, поэтому установленная сумма пока не окончательная.
В интервью РИА «Новости» глава ведомства уточнил, что на Донбасс и Новороссию приходится более 560 млрд рублей ущерба. Ещё свыше 535 млрд рублей — на приграничные и тыловые регионы. Масштаб разрушений специалисты определяют с помощью комплексных строительно-технических экспертиз.
Председатель СК также сообщил о завершении расследования более 1,2 тысячи уголовных дел. Их фигурантами стали свыше 1,5 тысячи украинских военнослужащих, участников националистических формирований и иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева.
Ранее Владимир Путин заявил, что безопасность российских приграничных территорий не станет предметом торга на переговорах с Украиной. Президент поручил командующим ВС РФ продолжать массированные и групповые удары по предприятиям ВПК Украины и логистическим центрам, а также придерживаться утверждённого плана боевых действий и выполнять задачи в соответствии с замыслом СВО. По его словам, Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.