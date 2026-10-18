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Регион
Опубликовано 18 октября, 10:43

Ущерб на 1,1 триллиона: Бастрыкин оценил масштаб разрушений в России от атак ВСУ

Бастрыкин: Атаки ВСУ нанесли регионам России ущерб на 1,1 трлн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ущерб инфраструктуре Донбасса, Новороссии, приграничных и тыловых регионов России от атак ВСУ достиг почти 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, подсчёт продолжается, поэтому установленная сумма пока не окончательная.

В интервью РИА «Новости» глава ведомства уточнил, что на Донбасс и Новороссию приходится более 560 млрд рублей ущерба. Ещё свыше 535 млрд рублей — на приграничные и тыловые регионы. Масштаб разрушений специалисты определяют с помощью комплексных строительно-технических экспертиз.

Председатель СК также сообщил о завершении расследования более 1,2 тысячи уголовных дел. Их фигурантами стали свыше 1,5 тысячи украинских военнослужащих, участников националистических формирований и иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева.

Путин поручил утвердить программу восстановления складов после атак
Путин поручил утвердить программу восстановления складов после атак

Ранее Владимир Путин заявил, что безопасность российских приграничных территорий не станет предметом торга на переговорах с Украиной. Президент поручил командующим ВС РФ продолжать массированные и групповые удары по предприятиям ВПК Украины и логистическим центрам, а также придерживаться утверждённого плана боевых действий и выполнять задачи в соответствии с замыслом СВО. По его словам, Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

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Андрей Бражников
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