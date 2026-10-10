Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести личную встречу на предстоящем саммите АТЭС в Китае. Возможность очных переговоров во время последнего телефонного разговора президенты отдельно не обсуждали, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Российская и американская стороны ранее сообщали об интересе к участию лидеров в мероприятии.

«Если оба лидера будут находиться на одной площадке, я исхожу из возможности, что найдут возможность пожать руки и переговорить», — сказал Ушаков.

Помощник российского президента уточнил, что отдельной договорённости о встрече Путина и Трампа пока нет. Возможность их контакта будет зависеть в том числе от окончательных планов двух лидеров на саммит в Китае.