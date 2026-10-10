Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести личную встречу на предстоящем саммите АТЭС в Китае. Возможность очных переговоров во время последнего телефонного разговора президенты отдельно не обсуждали, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Российская и американская стороны ранее сообщали об интересе к участию лидеров в мероприятии.
«Если оба лидера будут находиться на одной площадке, я исхожу из возможности, что найдут возможность пожать руки и переговорить», — сказал Ушаков.
Помощник российского президента уточнил, что отдельной договорённости о встрече Путина и Трампа пока нет. Возможность их контакта будет зависеть в том числе от окончательных планов двух лидеров на саммит в Китае.
Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон по итогам последней беседы лидеров договорились не прерывать прямой диалог. Стороны также намерены сохранять рабочие контакты между администрациями президентов, спецслужбами и профильными ведомствами. В ходе разговора обсуждались украинское урегулирование, ситуация вокруг Ирана и двусторонняя повестка. Отдельно Дональд Трамп после беседы объявил о планах поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
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