Ушаков: Трамп тепло поздравил Путина с днём рождения

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в начале телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным тепло поздравил его с прошедшим днём рождения. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, республиканец также передал Путину привет от первой леди США Мелании Трамп, на что российский лидер ответил благодарностью. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва ценит то внимание, которое Трамп и его команда уделяют диалогу, несмотря на занятость.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 октября. Значительную часть беседы президенты посвятили перспективам урегулирования украинского кризиса. Они также затронули ситуацию вокруг Ирана и отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора стороны договорились продолжать личные контакты, а также взаимодействие между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами.