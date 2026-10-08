Ужин с видом на медведей: Косолапые перепугали посетителей ресторана на Красной Поляне

Два медведя устроили неожиданную встречу туристам в Красной Поляне, появившись прямо за панорамным окном ресторана «Гури». Посетители наблюдали за хищниками практически вплотную, а затем поспешили вернуться в отель, опасаясь столкнуться с ними на улице. Об этом сообщила в своих соцсетях одна из гостей ресторана.

Два медведя подошли к ресторану в Красной Поляне и напугали туристов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliarukovishnikova

На опубликованных 8 октября кадрах пара отдыхающих сидит за столиком и смотрит, как снаружи спокойно прогуливаются два крупных медведя. Звери не проявляют агрессии и, судя по видео, не обращают особого внимания на людей за стеклом.

Вскоре рядом появляется ещё одно животное, внешне напоминающее шакала. После такого соседства туристы решили не задерживаться в заведении. По словам очевидцев, посетители направились к гостинице, стараясь избежать встречи с медведями на открытой территории.

Ранее Life.ru рассказывал, как медведь перепугал посетителей ресторана «Гури» на Красной Поляне. Хищник появился возле заведения вечером 3 октября, после чего отправился искать еду в мусорных баках. В сентябре другой косолапый пробрался в пятизвёздочный отель «Поляна 1389», где неожиданно столкнулся с сотрудником в коридоре. Работник успел убежать, а незваный гость самостоятельно покинул здание. Кроме того, медведь наведался в дом российских биатлонисток, тренировавшихся в горах Сочи. Спортсменки узнали зверя: ранее он уже появлялся возле их базы.