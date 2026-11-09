Британские депутаты взялись за возможные махинации со скидками на Black Friday. Парламентский комитет по бизнесу, инновациям, науке и торговле провёл слушания о фиктивных распродажах и искусственном завышении цен. Однако три крупных участника рынка — Amazon, TikTok и торговая сеть John Lewis — отказались явиться и ответить на вопросы депутатов. Об этом сообщается на официальном сайте британского парламента.

Поводом стали жалобы на скидки, которые на деле могут оказаться не такими выгодными, как обещает реклама. Продавцы иногда используют прежние высокие цены для сравнения, хотя товары уже давно продаются дешевле. В результате покупатель видит привлекательный процент скидки, но реальной экономии может не получить.

На слушаниях депутаты привели конкретные примеры. Так, стиральная машина Samsung в John Lewis предлагалась во время Black Friday за 399 фунтов стерлингов, хотя столько же стоила на протяжении 61% года. А тостер на Amazon продавался по акции за 21,87 фунта вместо 29,99 фунта, хотя за два месяца до распродажи его можно было купить всего за 20 фунтов.

Представитель британской потребительской организации Which? Сью Дэвис подтвердила, что подобные ценовые уловки встречаются у разных ретейлеров. По её словам, покупатели нередко могут приобрести товар по той же цене или даже дешевле в другое время года.

Отказ крупных компаний участвовать в слушаниях вызвал раздражение депутатов. Председатель комитета Лиам Бирн заявил, что парламентарии намерены продолжить разбирательство и при необходимости использовать свои полномочия, чтобы добиться явки представителей бизнеса.

Комитет также изучает, достаточно ли у британского правительства и антимонопольного регулятора полномочий для борьбы с вводящими покупателей в заблуждение скидками. При этом само расследование ещё не означает, что названные компании признаны нарушителями.

В России сезон больших распродаж тоже приближается. Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшие маркетплейсы начнут акции в рамках «чёрной пятницы» с 12 ноября, а отдельные предложения будут действовать до начала декабря.

Искусственное завышение исходной цены встречается не только в «чёрную пятницу»; Life.ru объясняет, как проверить настоящую скидку на распродаже 11.11.