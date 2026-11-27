Рейсовый автобус Ростов — Дербент опрокинулся на федеральной трассе в Дагестане, в результате чего пострадали два человека, включая ребёнка. Всего в салоне находились 28 человек, сообщили в МВД по республике.

Авария произошла утром 27 ноября на участке федеральной автодороги неподалёку от Хасавюрта. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы по номеру 112. По предварительным данным, пассажирский автобус марки Yutong, выполнявший междугородний рейс, съехал с дороги и опрокинулся.