В Дагестане опрокинулся рейсовый автобус с 28 пассажирами, пострадали двое
Обложка © ГУ МЧС по Дагестану
Рейсовый автобус Ростов — Дербент опрокинулся на федеральной трассе в Дагестане, в результате чего пострадали два человека, включая ребёнка. Всего в салоне находились 28 человек, сообщили в МВД по республике.
Авария произошла утром 27 ноября на участке федеральной автодороги неподалёку от Хасавюрта. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы по номеру 112. По предварительным данным, пассажирский автобус марки Yutong, выполнявший междугородний рейс, съехал с дороги и опрокинулся.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Двух пострадавших, один из которых несовершеннолетний, доставили в медицинское учреждение. Информация о характере полученных травм и состоянии пациентов уточняется. В МЧС отметили, что возгорания после аварии не произошло. Движение по федеральной трассе не перекрывали, специалисты продолжают работать на месте происшествия. Причины опрокидывания автобуса устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал, что на 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Канска в Иланский, и два грузовика. По предварительным данным полиции, автобус выехал на встречную полосу, задел большегруз Volvo, после чего столкнулся с фурой Dongfeng. Первоначально сообщалось о четырёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось до пяти, а пострадавших — до 14 человек. После трагедии следователи возбудили 2 уголовных дела, а прокуратура организовала проверку.